Bekendmaking thema’s op feestavond SPIE

Aalsmeer – De uitnodiging is binnen, het gaat door! Op vrijdag 23 maart vindt de jaarlijkse feestavond van SPIE plaats in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De avond zal onder andere in het teken staan van de afgelopen pramenrace. Onder het genot van een drankje en muziek verzorgd door Kees Markman kunnen herinneringen opgehaald worden en misschien al nieuwe plannen gemaakt worden voor de pramenrace van 2018.

Uiteraard wordt deze avond het nieuwe thema van de pramenrace bekend gemaakt. Ook het thema van de juniorrace gaat met trommelgeroffel onthuld worden. De juniorrace wordt gehouden op zaterdag 16 juni en de race voor de ‘groten’ is als vanouds op de tweede zaterdag in september, op 8 september. Uiteraard wordt in de wandelgangen volop gespeculeerd wat de nieuwe thema’s gaan worden. De vorm van de uitnodiging wekt in ieder geval veel nieuwsgierigheid. De feestavond begint om 20.00 uur.

Verhinderd op vrijdag 23 maart? De thema’s van de juniorrace en de pramenrace staan de volgende dag (zaterdag 24 maart) op de site www.pramenrace.nl vermeld. Rest nog een laatste dienstmededeling: Kom op de fiets, voorkom parkeerproblemen.