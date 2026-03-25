De Ronde Venen – Hoe kijken kunstenaars in De Ronde Venen aan tegen hun werk en hun ontwikkelingen? Wat zijn hun creatieve drijfveren en vaardigheden en wat geven zij daarvan door en hoe? Zondag 29 maart staat Cultuurcafé volledig in het teken van de beeldende kunst. Deze negende editie wordt georganiseerd door Stichting Cultuurpunt Ronde Venen en vindt plaats in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, van 15.00 tot 17.00 uur.

Cultuurcafé vindt twee keer per jaar plaats, steeds met andere gasten en thema’s. Daarbij draait het altijd om kunst en cultuur in De Ronde Venen; van dans, muziek en theater tot beeldende kunst, fotografie en architectuur.

Vijf kunstenaars nemen deel aan dit Cultuurcafé: Nico van Oosten, Emmalia Bijker, Wilco de Vries, Maaike van Rijn en Gerarda Demarteau. Elke twee jaar dragen zij bij aan de Atelierroute en doen mee aan wisselende exposities in Galerie De Lindeboom in Mijdrecht. Enkele van hen geven ook les in hun atelier of doen dat elders, zoals bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Aan de hand van eigen werk, lichten de kunstenaars toe wat hen inspireert en hoe ze te werk gaan. Ook wordt men hen gesproken over manieren waarop kunst in de gemeenschap kan worden bevorderd. Te denken valt aan straatkunst en kunstuitingen in openbare ruimtes of sporthallen. Gedurende de presentaties wordt er een kunstwerk gemaakt op een zijden doek en er worden gedichten voorgedragen.

Kunst en cultuur is er voor iedereen, praat en denk mee, de toegang is gratis. Meer informatie: www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Op de foto: Beeldende kunst bij Cultuurcafé. Foto: aangeleverd.