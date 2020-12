Beach Drive In op Laatste Werkdag

Aalsmeer – Op 5 april 2021 bestaat The Beach 25 jaar, maar of het jubileum gevierd kan worden is nog maar de vraag. Het familiebedrijf maakt door de corona-maatregelen een moeilijke en onzekere tijd door. The Beach is gevestigd in het voormalige veilinggebouw Bloemenlust aan de Oosteinderweg en staat bekend als een bruisend bedrijf. Een plek waar mensen samenkomen om te sporten, feesten, eten of drinken, muziek te maken, te zingen en veelal een fantastische middag of avond beleven. Maar, nu is het stil in het pand.

Doneeractie

Als de huidige corona-situatie aan blijft houden, is de kans groot dat The Beach haar deuren, hallen en restaurant moet sluiten. Daarom is de actiegroep ‘Wij willen blijven beachen’ een inzamelingsactie gestart en met groot succes. Er zijn inmiddels al 378 donaties gedaan en de teller staat op 22.230 euro. Het doel, van 25.000 euro, is bijna gehaald, maar uiteraard is iedere euro meer mooi meegenomen. Een dergelijk groot pand huren kost veel geld, zeker als er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Laatste Werkdag Experience

De familie Vismans zit zelf ook niet stil en neemt toch initiatieven om coronaproof in beeld te blijven. Vandaag, woensdag 30 december, vindt het jaarlijkse, typische Aalsmeerse, evenement ‘de Laatste Werkdag’ plaats en gaan vele inwoners naar de horecagelegenheden om dit te vieren. Ook deze activiteit gaat niet door, alle café’s en restaurants zijn dicht, maar The Beach heeft iets bedacht om toch te kunnen proosten op de laatste werkdag. Tussen 14.00 en 19.00 uur wordt een veilige Laatste Werkdag Experience georganiseerd. Er kunnen diverse wijnen, champagnes, oliebollen, bitterballen, Beachbierpakketten en kalenders aangeschaft worden. Rij gezellig en veilig langs de Beach Drive In, sla je slag, geniet van deze speciale laatste werkdag én help mee aan het voortbestaan van dit mooie indoorcentre. Adres: Oosteinderweg 247a. Meer info: Bel 0297-347444 of mail naar info@beach.nl.

Geen tijd, maar wel The Beach (financieel) steunen? Kijk dan op www.doneeractie.nl/steun-the-beach-aalsmeer/-48196