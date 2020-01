Basketbalveld en jeu de boulebaan bij De Bloemhof

Aalsmeer – In de derde bijeenkomst waarbij omwonenden, belanghebbenden en ondernemers afgelopen vorig jaar zomer meedachten over de inrichting van een park langs de Machineweg en de herinrichting van de openbare ruimte rondom sporthal De Bloemhof, zijn de plannen enigszins aangepast. Het eerste ontwerp voor een grote sportkooi bleek financieel niet haalbaar. Er gaat daarom nu een kleinere sportkooi gerealiseerd worden.

Zonnepanelen

Tijdens de bijeenkomst, die werd georganiseerd door Greenpark Aalsmeer samen met de gemeente, zijn ook de laatste tekeningen getoond voor de inrichting van het maaiveld. Zo wordt de entree naar De Bloemhof verplaatst naar de Braziliëlaan, komen op de plek van de huidige parkeerplaats nieuwe sportvelden (onder andere met een klein basketbalveld, een beachhandbalveld en een jeu de boulebaan) en voor de sporthal komt waarschijnlijk de sportkooi. Geprobeerd wordt om de kooi zo te ontwerpen, dat de constructie later altijd nog uitgebreid kan worden. Op de sportkooi komen zonnepanelen, die de sporthal van voldoende energie kunnen voorzien.

Wandelroute en bloesembomen

In het park langs de Machineweg wordt een wandelroute (onder andere langs het Zwanenwater) aangelegd en worden verschillende trim- en fitnesstoestellen geplaatst. Bij de aanleg van het groen wordt gekozen voor meer kleur, onder andere door bloesembomen en bloeiende planten te planten. De bedoeling is dat het voorontwerp in februari klaar is en kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naar verwachting kan nog voor de zomer met de aanleg van het park worden begonnen. Greenpark Aalsmeer en de gemeente organiseren in de derde week van januari opnieuw een bewonersbijeenkomst over de plannen.

Foto: De weg naast De Bloemhof (richting Braziliëlaan) met rechts de verharde handbalvelden.