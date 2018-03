Basketbal: Heren 3 op Curaçao

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 17 maart, op het heetst van de dag, hebben de Heren 3 van Basketbal Vereniging Aalsmeer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld op het warme eiland Curaçao. Met een buitentemperatuur van 30 graden was het in de sporthal een kleine oven. Er werd daarom aangeraden om al voor de wedstrijd veel te drinken. Zoals gewoonlijk begon het team met een warming-up, maar aangezien de spelers al na het omkleden met een natte rug het veld inliepen werd eerst de hoeveelheid vocht op peil gebracht. Daarna dwongen BVA respect af bij de tegenstander door even te laten zien waar Aalsmeer toe in staat is. De ene driepunter na de ander vloog door het netje en de lay-ups werden keuring uitgevoerd.

Het eerste helft liet zien dat de teams wel tegen elkaar opgewassen waren. De stand liep gelijk op en in de laatste minuut voor de pauze stond het 12–9. Met nog een paar seconden te spelen schoot Marcel Driessen een 3-punter erin waardoor Aalsmeer dacht met een gelijke stand de rust in te gaan. Met een schot vanaf de middellijn probeerde Curaçao de stand nog te keren en helaas voor Aalsmeer ging de bal door de ring. De ruststand was 15-12.

Met allemaal rode koppies van de inspanning en de warmte nam BVA wat rust en dronk er weer vrolijk op los. De start van het derde kwart ging wat moeizamer, de warmte ging toch langzaam invloed hebben op de mannen uit Aalsmeer die nog pure vrieskou gewend waren. Met de start van het vierde kwart werd besloten een andere verdediging te spelen. Dat deze werkte bleek uit uit een gelijkopgaand scoreverloop, maar helaas kon de inspanning niet meer voorkomen dat Curaçao de wedstrijd winnend afsloot met 57-43.

Na afloop van de wedstrijd werd het team van BV Aalsmeer uitgenodigd om het bezoek af te sluiten met een gezellig samenzijn met eten en drinken. Ook werden de basketbal heren uitgenodigd om mee te doen aan het basketbal toernooi Curasur. Daar gaan de Aalsmeerse basketballers zeker over nadenken.