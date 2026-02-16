Bankjes nog niet terug in Passage Mijdrecht

Mijdrecht – In oktober vorig jaar diende Marja Becker van Seniorenpartij De Ronde Venen een motie in over het verwijderen van de bankjes in de Passage in Mijdrecht. De bankjes waren weggehaald vanwege overlast van een groep hangjongeren. Tijdens de raadsvergadering gaf Becker aan dat het weghalen van bankjes volgens haar geen structurele oplossing is voor het probleem. “Wie last heeft van overlast, haalt die toch ook niet weg door het zitmeubilair te verwijderen”, was daarbij de strekking.

Het verwijderen van de bankjes treft namelijk vooral andere inwoners: mensen die even willen uitrusten, een ijsje of broodje willen eten, of simpelweg van de zon willen genieten. De Passage is tenslotte bedoeld voor alle inwoners.

In de motie werd voorgesteld om de overlast aan te pakken door in gesprek te gaan met de jongeren, samen met politie en jongerenwerk. Daarnaast werd verzocht de bankjes weer terug te plaatsen zodra dat verantwoord is.

Stand van zaken

De toenmalige portefeuillehouder, burgemeester Divendal, gaf aan dat de overlast aangepakt zou worden en dat in het voorjaar opnieuw bekeken zou worden of de bankjes terug konden keren. Tijdens de commissievergadering van verleden week woensdag vroeg de Seniorenpartij naar de stand van zaken: heeft er inmiddels een evaluatie plaatsgevonden en kunnen de bankjes terug?

De nieuwe portefeuillehouder, burgemeester Kocken, gaf aan dat er nog steeds sprake is van overlast door de betreffende groep. Dat betekent dat het weghalen van de bankjes de overlast niet heeft opgelost. Integendeel: de jongeren zijn er nog, maar de zitplaatsen niet. Daarnaast lijkt er tot nu toe weinig ondernomen om de groep goed in kaart te brengen of ouders erbij te betrekken.

Voor de zomer verwacht burgemeester Kocken meer duidelijkheid te kunnen geven over een mogelijke oplossing. De Seniorenpartij blijft aandringen op een gerichte aanpak van de overlast én op het terugplaatsen van de bankjes, zodat inwoners straks weer rustig kunnen zitten, genieten van hun versnapering en gewoon even kunnen bijkomen in de Passage.

Bankjes nog niet terug in Passage Mijdrecht. Foto: aangeleverd.