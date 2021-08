Baanonderhoud Schiphol in september en oktober

Schiphol – In september en oktober gaat Schiphol achtereenvolgens aan de Buitenveldertbaan (6-17 september), de Aalsmeerbaan (27 september–13 oktober) en de Kaagbaan (13-22 oktober) onderhoud plegen. Vanwege groot onderhoud aan de kruising (taxibaan E1) tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan overlapt het baanonderhoud aan deze twee banen.

Foto: Schiphol

6 september – 17 september: Buitenveldertbaan

Tijdens het onderhoud aan de Buitenveldertbaan verwacht Schiphol dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen. Het vliegverkeer zal bij normale weersomstandigheden voornamelijk gebruik blijven maken van de Polderbaan en de Kaagbaan.

27 september – 13 oktober: Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan wordt voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan naast de Kaagbaan. Tijdens het onderhoud zal het vliegverkeer zijn aangewezen op de Kaagbaan. Daarnaast kan de Buitenveldertbaan vaker in gebruik zijn. In de laatste drie dagen van dit onderhoud, zijn er ook werkzaamheden aan taxibaan E1 (kruising met Kaagbaan). Het vliegverkeer kan wel starten vanaf de Kaagbaan, maar landen is op deze baan niet mogelijk. Daarom zullen bij noordenwind landende vliegtuigen op 11, 12 en 13 oktober gebruik maken van de Zwanenburgbaan.

13 oktober – 22 oktober: Kaagbaan

In oktober is de Kaagbaan in onderhoud. Dit heeft gevolgen voor het vliegverkeer, wat naar verwachting meer zal landen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan vanuit zuidelijke richting. Voor het vertrekkend vliegverkeer kunnen zowel de Aalsmeerbaan, als de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan ingezet worden. Op woensdag 20 oktober zijn er van 10.00 tot 18.00 onderhoudswerkzaamheden aan taxibaan E1 (kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan). Hierdoor is de Aalsmeerbaan niet beschikbaar en zal het vliegverkeer naar verwachting gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het zuiden. Voor vertrekkend vliegverkeer richting het zuiden verwachten we de Zwanenburgbaan en eventueel de Buitenveldertbaan in te zetten.

Landingssysteem van Kaagbaan

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Kaagbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.