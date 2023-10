Mijdrecht – Aanstaande zaterdag, 21 oktober, zal er in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht een stijldansavond plaatsvinden onder leiding van Axel Colijn. Axel en Heleen hebben in 2020 hun dansschool in Uithoorn verkocht maar af en toe een heerlijk avondje dansen blijft natuurlijk kriebelen. Axel staat bekend om zijn uitstekende muziekkeuze; lekkere eigentijdse, goed dansbare muziek. Iedereen is van harte welkom vanaf 21.00 uur. Kaarten à € 10,– zijn te bestellen via djaxie68@gmail.com.