Mijdrecht – Woensdagavond even voor twaalf uur is een personenauto totaal uitgebrand. De auto stond geparkeerd op het parkeerterrein bij sportvereniging Argon. Omwonenden ontdekte de brand en belde direct 112. De brandweer, die zeer snel ter plaatse was, kon niet voorkomen dat de auto totaal uitbrandde. De politie heeft de zaak in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. ( foto Leo Clement)