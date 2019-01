Auto te water bij het Surfeiland

Aalsmeer – Zondag 13 januari rond zes uur in de avond is bij het Surfeiland een auto te water geraakt.

Brandweerduikers zijn het water ingegaan om te zoeken naar de inzittende(n) van de auto. Ook de politie is ter plaatse gegaan en de traumaheli was opgestegen om hulp te verlenen.

In de auto in de Westeinderplassen zijn geen personen aangetroffen. Volgens de verklaring van de eigenaar was de auto niet goed op de handrem gezet en in het water beland.

Er volgt een nader onderzoek. De auto is uit de Poel getakeld en gaat zo goed als zeker naar de sloop.

Foto: Marco Carels