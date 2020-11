Auto op z’n kant na ongeval, 3 gewonden

Aalsmeer – Zaterdag 7 november omstreeks twaalf uur in de middag is in de Beethovenlaan, bij het winkelcentrum, een auto op z’n kant terecht gekomen. Drie mensen zijn gewond geraakt. De automobilist reed door onbekende oorzaak de stoep op en kwam ter hoogte van de supermarkt op zijn kant tot stilstand.

De bestuurder van de auto en twee voorbijgangers hebben letsel opgelopen. Eén persoon is ernstig gewond geraakt. Vermoedelijk heeft de auto twee voetgangers geraakt tijdens de crash.

De politie, brandweer, meerdere ambulances en de traumahelikopter zijn ter plaatse. De hulpverleners behandelen de aangereden voetgangers en bevrijden de beknelde automobilist. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto’s: Marco Carels