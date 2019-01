Auto op z’n kant na aanrijding

Aalsmeer – Op de kruising Legmeerdijk met de N201 heeft woensdagavond 2 januari een aanrijding plaatsgevonden tussen een poltievoertuig en een personenauto. De politiebus is van de VerkeersOngevallen Analyse (VOA). Die voeren technisch forensisch onderzoek uit na verkeersongevallen.

De bus was vermoedelijk met spoed onderweg naar een ernstig ongeval op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Aalsmeer. Hierbij zijn twee personen om het leven gekomen.

De personenauto is op z’n kant geraakt. Hiervoor zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. Of er gewonden zijn is nog onduidelijk. Wel zou er sprake zijn van een beknelling. Het politievoertuig is zwaar beschadigd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

Foto: VTF – Vivian Tusveld