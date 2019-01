Auto in sloot bij de Middenweg

Aalsmeer – Aan de Middenweg is dinsdag rond vier uur in de middag een auto in de sloot geraakt.

De bestuurder kon op eigen kracht de auto verlaten. Niemand raakte gewond.

Vermoedelijk is de bestuurder door de gladheid de macht over het stuur verloren waarna de auto in de sloot belandde. Een berger is ter plaatse om het voertuig uit de sloot te halen en af te slepen.

Een klein stukje verderop op dezelfde weg is een bakwagen tegen een lantaarnpaal gebotst. De auto heeft schade opgelopen aan de voorkant.

Foto: VTF – Laurens Niezen