Atlantis J4 en J2 sluiten zaalseizoen af als kampioen

Mijdrecht – De korfballers van Atlantis J4 speelden zaterdag 14 maart hun laatste zaalwedstrijd in Kamerik tegen SDO/Fiable J5. Het team was al zeker van de titel, maar wilde het seizoen per se ongeslagen afsluiten. Na een sterke opening waarin Coen de score opende en Mesam, Coen en Fenna de marge verder uitbouwden, ging Atlantis met een 0-4 voorsprong de rust in.

In de tweede helft kwam SDO/Fiable feller uit de kleedkamer. Hoewel Atlantis via Coen op 0-5 kwam, wist de thuisploeg terug te vechten tot 2-5. De spanning keerde daarmee terug in de wedstrijd. Julian bracht Atlantis echter weer lucht met een fraai afstandsschot: 2-6. SDO/Fiable scoorde nog eenmaal, maar Atlantis’ doel was bereikt: een ongeslagen kampioenschap. In de avond werd dit gevierd tijdens het gezamenlijke kampioensfeest van meerdere Atlantis-teams. Op 4 april start Atlantis met de veldcompetitie.

Atlantis J2 overtuigt

Ook Atlantis J2 speelde zaterdag 14 maart zijn laatste zaalduel. De ploeg ontving het sterke ESDO J3 uit Kockengen, de nummer twee van de poule. Het team van coaches Niels en Timo was in de zaal nog ongeslagen en vastberaden dit zo te houden.

Atlantis begon scherp. Jasmijn opende de score, waarna ESDO via een afstandsschot terugkwam. In een fase met sterke aanvallen maar gemiste kansen zette Jeftha zijn team weer op voorsprong. ESDO speelde handig via de dames en nam zelfs de leiding, maar daarna schakelde Atlantis een tandje bij. Doelpunten van Willem, Jeftha, Siem en tweemaal Jasmijn zorgden voor een 7-3 voorsprong. ESDO bepaalde de ruststand op 7-4.

In de tweede helft legden de coaches de nadruk op zorgvuldige afronding. De ingebrachte Melle scoorde direct met zijn kenmerkende actie. Atlantis domineerde verdedigend, waarbij Minke uitblonk, terwijl aanvallend het publiek kon genieten van dynamisch spel en fraaie combinaties. Bente was dicht bij een treffer, maar miste nipt. ESDO wist in de gehele tweede helft niet meer te scoren.

Atlantis liep verder uit via twee treffers van Melle en een afstandsschot van Jasmijn. Scheidsrechter Jelmer floot af bij een overtuigende 13-4 eindstand. Daarmee bekroonde J2 een sterk seizoen waarin het team wekelijks groeide.

De volgende officiële wedstrijd vindt plaats op zaterdag 4 april, opnieuw tegen ESDO, ditmaal het team J2.

Op de foto: Atlantis J4 ongeslagen kampioen. Foto: aangeleverd.