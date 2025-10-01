Atlantis J2 gaat richting kampioenschap

Mijdrecht – Het Atlantis J2 korfbalteam mocht zaterdag thuis de wedstrijd spelen tegen Antilopen. De uitwedstrijd werd door Atlantis met ruime cijfers gewonnen, dus hoopte iedereen op een positief resultaat.

In de aanval gingen Melle, Siem, Roxanne en Minke van start. De verdediging bestond uit Jeftha, Sander, Bente en Tobias. Met Jasmijn en Willem op de bank als wissels en Niels en Timo langs de lijn als coaches was het team er helemaal klaar voor. Atlantis kwam voorspoedig uit de startblokken en scoorde achter elkaar mooie doelpunten. Door mooi samenspel in beide vakken liep de score uit naar 9-0 bij rust.

Na de rust kwamen de wissels in het veld en liep het team nog verder uit. Pas bij 14-0 lukte het Antilopen om ook te scoren. Met nog tien minuten op de klok stond het 15-3. Daarna lukte het Antilopen niet meer om nog een puntje mee te pakken. Met een eindstand van 19-3 kan Atlantis J2 terugkijken op een mooi gespeelde wedstrijd. Met nog geen enkele verloren of gelijkgespeelde wedstrijd gaat dit jonge team richting een verdiend kampioenschap.

Op de foto: Atlantis J2 gaat richting het kampioenschap. Foto: aangeleverd.