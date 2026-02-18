Atelier de Kromme Mijdrecht verhuist naar Vinkeveen

Mijdrecht/Vinkeveen – Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM) is in januari verhuisd van Mijdrecht naar Vinkeveen. Het atelier heeft een nieuw onderkomen gevonden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, waar het minimaal de komende vijf jaar haar activiteiten kan voortzetten. AKM is een vereniging van ongeveer 120 leden, waar leden van alle leeftijden en alle niveaus schilderen en tekenen. Naast een lidmaatschap is het ook mogelijk om als cursist lessen te volgen.

Door de geplande sloop van de voormalige basisschool de Trekvogel in Mijdrecht was AKM genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. De afgelopen tijd heeft AKM, met ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen, intensief gezocht naar een passende ruimte. Uiteindelijk is in samenwerking met Stichting Ons Dorpshuis een geschikte plek gevonden in De Boei in Vinkeveen.

Creatief lokaal

Voorafgaand aan de verhuizing is de nieuwe ruimte volledig ingericht als creatief lokaal. Om de zaal geschikt te maken voor schilder- en tekenlessen zijn onder meer een beschermde vloer aangelegd, de muren geschilderd en een kitchenette geplaatst. Deze aanpassingen zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente en De Boei.

Creatieve club

Atelier de Kromme Mijdrecht is een vereniging van amateur- en hobbykunstenaars, die in of rondom de gemeente De Ronde Venen wonen. Bij AKM kan iedereen, van jong tot oud, leren tekenen en schilderen onder begeleiding van ervaren kunstdocenten. De lessen kunnen op diverse dag- en avonddelen worden gevolgd. Elke groep bestaat over het algemeen uit acht tot maximaal twaalf leden en cursisten. De creatieve club heeft momenteel nog ruimte voor nieuwe leden en cursisten. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Aanmelden kan via het contactformulier op of door een e-mail te sturen naar leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.

Op de foto: De nieuwe atelierruimte in De Boei. Foto: aangeleverd.