Aspiranten Atalante Vinkeveen sluiten seizoen sterk af

Vinkeveen – Terwijl de senioren al klaar waren, speelden de C-aspiranten van de Vinkeveense volleybalclub Atalante op vrijdag 11 april hun laatste competitiewedstrijden. Na een succesvolle eerste seizoenshelft speelden de twee C-teams deze tweede helft in een hogere klasse, een mooie uitdaging.

MC1

MC1 bleef in de regio Haarlem en startte overtuigend met een 3-1 zege. Daarna volgden wisselende resultaten, maar met veel mooie over-winningen tussendoor. Het absolute hoogtepunt was de laatste wedstrijd tegen In Up Go in een bomvolle Boei. Na een achterstand van 0-2 knokte het team zich knap terug tot 3-2. Een prachtige teamprestatie en een verdiende tweede plaats in de eindstand.

MC2

MC2 reisde wat meer door het midden van het land en kende een spannend seizoen met veel vijfsetters. Na enkele nipte zeges volgde revanche op Lovoc en mooie overwinningen op onder andere Smashing ’72. De laatste wedstrijd werd overtuigend met 4-0 gewonnen, waarmee MC2 het seizoen op een nette vierde plek afsloot.

Beide teams lieten dit seizoen mooie stappen zien: van ballen simpel over het net spelen naar aanvallen, blokkeren en echt als team samenspelen. Nu nog even trainen in de zaal, daarna lekker het zand in op de beachvelden.

Op de foto: MC1 van Atalante eindigt ook op een tweede plaats. Foto: aangeleverd.