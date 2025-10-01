Argon vergeet zichzelf te belonen

Mijdrecht – Op bezoek bij de Leidse Football Club is Argon er in de eerste competitiewedstrijd niet in geslaagd zichzelf te belonen. De fysiek en technisch sterkere tegenstander was met name in de eerste helft de bovenliggende partij en kwam dan ook verdiend op voorsprong. Toch kreeg Argon voldoende kansen om tot scoren te komen: een strafschop, meerdere open kansen, en ballen op paal en lat, het zat allemaal niet mee. Ook in de tweede helft, waarin de thuisploeg het laatste kwartier met een man minder speelde, wist Argon niet te profiteren. Uiteindelijk prijkte er een enigszins geflatteerde 3-1 eindstand op het scorebord.

Onder druk

In de eerste helft stond Argon flink onder druk. Alleen in de openingsfase en de laatste tien minuten voor rust wist de ploeg zich aanvallend te manifesteren. Zo ging een poging van Stan van Balgoijen rakelings naast, en werd een minuut later een voorzet van Ritchie Zinga bij de tweede paal niet verzilverd. Een inzet van Mike Nusse werd een prooi voor doelman Moreno Pinas.

Na twaalf minuten sloeg LFC toe via een uitval over links. De snelle Ahmed Vandi speelde zich handig vrij en haalde hard uit: 1-0. (Vandi scoorde eerder al tegen Nieuwkoop en maakte drie doelpunten in de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam). Halverwege de eerste helft vuurde Vandi opnieuw op doel, maar ditmaal greep keeper Saverio Zondag goed in. Argon kwam daarna iets beter in het spel. Een poging van Teun Gortenmulder met de punt van de schoen ging net naast, en een schot van Justin Schouten werd door Pinas tot hoekschop verwerkt. Aan de andere kant vuurde Yasin Ouja namens LFC een schot af dat van richting werd veranderd en via de lat over ging.

Vlak voor rust kende scheidsrechter Jesse Knetsch Argon een strafschop toe nadat Zinga ten val kwam. Quint Piris mocht aanleggen vanaf elf meter, maar joeg de bal hoog over richting de velden van UVS. Toch kreeg Argon nog een prima kans: Zinga bediende Mike Nusse, maar diens inzet belandde op de paal.

Onderhoudend vervolg

Argon begon voortvarend aan de tweede helft. Een poging van Milan Keijzer werd gestopt door Pinas. Twee minuten later was het aan de andere kant raak: Edin Bibuljica onderschepte de bal en knalde van buiten de zestien laag in de hoek: 2-0. Niet veel later bracht Argon de spanning terug. Op aangeven van Piris scoorde Milan Keijzer de 2-1. In dezelfde minuut hield Pinas zijn ploeg op de been door een doelpoging van Zinga over de lat te tikken. Daarna werd Mike Nusse tweemaal door Zinga in stelling gebracht, maar van dichtbij faalde hij. Trainer Van der Veen bracht vervolgens vers bloed: Teun Gortenmulder en Justin Schouten maakten plaats voor Bas Boelhouwer en Sven Beek, en even later kwamen ook Cas Jansen en Mika Keizer binnen de lijnen. Argon bleef kansen creëren. Op aangeven van Beek schoot Nusse tien centimeter naast, en na een vrije trap kopte Van Balgoijen net naast de verkeerde kant van de paal. Ook Boelhouwer vond na een hoekschop niet het doel, en Piris raakte voor de afwisseling de lat.

In de slotminuut besliste invaller Zakaria Salad de wedstrijd. Na een fraaie actie tekende hij voor de 3-1. Een eerste nederlaag voor Argon, maar een punt was zeker niet onverdiend geweest. Zaterdag ontvangt Argon in Mijdrecht Nieuwkoop.

Op de foto: Argon vergeet zichzelf te belonen. Foto: aangeleverd.