Argon timmert aan de weg met voetbalbeleidsplan

Mijdrecht – Een club mét ambitie. Zo kan het nieuwe bestuur van SV Argon de vereniging het best beschrijven. In een gloednieuw beleidsplan deelt zij haar doelstellingen: hét Regionaal Opleidings-instituut van de KNVB worden in 2028, het vergroten van de binding met alle leden, de jaarlijkse door-stroming van minimaal twee spelers naar de Zaterdag 1 én het laten doorstromen van spelers naar het betaald voetbal. Eén ding is echter nog veel belangrijker: plezier maken. Daarom is de slogan: ‘Samen strijdlustig, niemand buitenspel.’

Eén van de bestuursleden die samen met de Technische Commissie het nieuwe voetbalbeleid geformuleerd heeft, is Abe van Nieuwkerk. “Uitgangspunt van onze visie is dat alle leden, zowel prestatief als recreatief, zich met veel plezier kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau in een veilige omgeving”, zegt hij. “Die ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Veel belangrijker dan het resultaat van wedstrijden. Daarin volgen we het KNVB-principe: zo lang mogelijk, zo breed mogelijk. Daarmee bedoelen we dat we de jeugdteams per leeftijdscategorie gaan opleiden. Alle kinderen trainen per leeftijdscategorie met elkaar op hetzelfde moment onder gekwalificeerde begeleiding. In het seizoen 2024/25 zullen we daar een start mee maken, in het seizoen 2025/26 zal de hele onderbouw per leeftijdscategorie worden opgeleid.”

Programma

Ook het opleidingsprogramma krijgt een kwaliteitsimpuls. “Sinds 1 januari hebben wij een Hoofd Jeugdopleiding aangetrokken, Hans van Elden”, vervolgt Abe. “Hans zal samen met de hoofdtrainers per leeftijdscategorie de voetbalvisie in praktijk gaan brengen aan de hand van het ontwikkelde Voetbal Technisch leerplan, waarin per leeftijdscategorie passende richtlijnen zijn verwerkt voor trainingen, wedstrijden en ontwikkelgesprekken. Dit alles moet ertoe leiden dat onze jeugdopleiding aan het eind van het seizoen 2027-2028 tot de top 100 van Nederland behoort. Uitgangspunt daarbij is ook dat straks onze zaterdag 1-selectie voor twee derde bestaat uit spelers die in onze eigen Jeugdopleiding hebben gespeeld, die minimaal op eerste klasse niveau uitkomt”

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat alle leden zich naar hun eigen kunnen, wensen en mogelijkheden kunnen ontwikkelen, wordt de ontwikkeling van ieder kind gemonitord, gebruikmakend van een clubmanagementsysteem. “Wat gaat al heel goed? Waar is wellicht wat extra begeleiding nodig? En wat kunnen wij daarbij bieden? Je wordt gezien én uitgedaagd waar dat voor jou past”, stelt Abe. “En past dat niet? Dan is dat ook helemaal goed. Wij zijn er voor alle leden: of je gewoon wekelijks lekker een balletje komt trappen of dat je de ambitie hebt om later door te stromen naar het betaald voetbal. Bij SV Argon kan het allemaal.”

Sportief Argon

In het nieuwe beleidsplan zijn ook regels en afspraken geformuleerd op sportief gebied. “Onze sportieve strijdlust moet altijd bovenaan staan”, vervolgt Abe. “Emoties zijn mooi en omarmen we als deze bijdrage aan het sportieve spel. We durven echter ook te corrigeren als deze emoties minder mooi zijn. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij Argon en met veel plezier bij ons kan sporten. Deze gedragsregels gelden uiteraard niet alleen voor onze voetbaltak, maar ook voor zaalvoetbal en basketbal. Iedereen moet met veel plezier mee kunnen doen. Ook de scheidsrechters, grensrechters, ouders en vrijwilligers. Samen strijdlustig, niemand buitenspel.’’

