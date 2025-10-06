Argon sprokkelt punt tegen Nieuwkoop

Mijdrecht – De voetballers van de hoofdmacht van Argon hebben tegen Nieuwkoop niet echt potten kunnen breken. In een vooral in de eerste helft bijzonder matig optreden keek het na een kwartier al tegen een 0-1 achterstand aan. Pas in de slotfase kon de hatelijke nul van het scorebord gepoetst worden en stond er uiteindelijk 1-1 op het scorebord. Scheidsrechter Ramon Westhoff was, ondanks dat het een sportieve wedstrijd was, kwistig met de kaarten; hij deelde er zes uit, gelijk verdeeld tussen de beide teams.

Snel tegendoelpunt

In minuut acht was de eerste doelpoging van Argon. Het was Ritchie Zinga die naast schoot. In dezelfde minuut kopte Boy Vork namens Nieuwkoop goed in, maar doelman Zondag maakte er een hoekschop van. Maar na een kwartier was het wel raak voor de gasten, een harde uithaal van een van de gebroeders Voorend, ditmaal Richard, sloeg via onderkant lat binnen, 0-1. Argon had weinig grip op het middenveld en moest toezien dat de gasten gemakkelijker combineerden. Maar scoringsmogelijkheden konden er toch niet genoteerd worden. Tien minuten voor rust was er de eerste echte doelpoging van Argon. Bij een geoliede aanval legde Mike Nusse de bal terug op Ritchie Zinga die goed afdrukte, maar doelman Thomas Boekestein maakte er een hoekschop van. Vijf minuten voor het rustsignaal moest Tim Huisman na een duel met Tim Waning geblesseerd afhaken, Tygo Limburg verving hem. Nieuwkoop probeerde in de resterende minuten de voorsprong nog te vergroten maar het schot van Robin Voorend werd door Zondag gepareerd en op een kopbal na een hoekschop reageerde de doelman ook attent.

Wissels

Bij het begin van het tweede gedeelte bracht coach Jeroen de Zwaan drie wissels in: Teun Gortenmulder, Bas Boelhouwer en Sven Beek mochten proberen het wedstrijdbeeld te laten kantelen. Dat lukte redelijk, Nieuwkoop koesterde de voorsprong en in aanvallend opzicht verscheen Argon meer richting de zestien van de gasten. Een voorzet van Sven Beek leverde een hoekschop op en een poging van Ritchie Zinga ging naast. Ook Justin Schouten loste een schot, maar precies in de handen van doelman Boekestein. Met nog tien minuten op de klok mocht ook Zwaneveld gaan douchen, Mika Keizers verving hem. Drie minuten later scoorde Keizers op aangeven van Yannick van Doorn beheerst de 1-1. Een gelijkspel in de slotfase, meer zat er deze wedstrijd niet in voor Argon. Zaterdag speelt Argon in IJmuiden tegen Stormvogels.

Argon sprokkelt een punt tegen Nieuwkoop. Foto: Hans van Gelderen.