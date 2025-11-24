Argon sleept punt uit het vuur in Velserbroek

Velserbroek/Mijdrecht – Argon heeft zaterdag in Velserbroek moeizaam een punt overgehouden aan het duel met VSV. De Mijdrechtse ploeg kwam na een half uur spelen op achterstand, maar wist vijf minuten voor rust de stand gelijk te trekken. Na de pauze zakte het niveau en bleef het bij 1-1.

In de openingsfase kreeg Argon enkele mogelijkheden. Een schot van Mike Nusse werd geblokt, terwijl een diepe pass op Mika Keizers net te hard was en over de achterlijn verdween. De grootste kans lag bij Teun Gortenmulder, die hard uithaalde. Keeper Mario Veldt redde knap en in de rebound schoot Gortenmulder hoog over.

Ondanks deze kansen kwam VSV op voorsprong na slordig verdedigen. Doelman Kris van Rijn kreeg een lage bal niet onder controle, waarna Justin Kunst alert reageerde en de 1-0 binnentikte. Vijf minuten voor rust viel alsnog de gelijkmaker. Via een fraaie aanval over Ritchie Zinga en Raoul van Wijk zette Mike Nusse Argon op 1-1.

Snel vergeten

De tweede helft was er een om snel te vergeten. Beide ploegen grossierden in foute passes en lange ballen zonder richting. Het spelbeeld leverde nauwelijks doelgevaar op. VSV kwam nog dicht bij een treffer via Giarvyno Zeefuik en Mathijs Veldman, maar Van Rijn redde knap. Aan Argon-zijde probeerde coach Jeroen de Zwaan met wissels het tij te keren, maar zonder resultaat. Pas in de 97e minuut kreeg Argon een ultieme kans: een vrije trap van Bas Schaefers belandde op het hoofd van Raoul van Wijk, maar zijn inzet ging rakelings naast. Komende zaterdag ontvangt Argon UVS uit Leiden.

Doelpuntenmaker Mike Nusse. Foto: Hans van Gelderen.