Argon opnieuw zonder punten

Mijdrecht – Net als vorige week stond Argon na afloop van de wedstrijd met lege handen. In Nieuwkoop werd er binnen het kwartier door de thuisclub gescoord en die 1-0 stand bleef de hele wedstrijd staan. Ook de tien minuten blessuretijd die arbiter Kevin Blom toekende waren niet aan Argon besteed. Paal, lat en keeper Thomas Boekestein hielden Argon van scoren af.

Slappe eerste helft

De eerste helft viel er weinig te beleven in Nieuwkoop. De wedstrijd ging gelijk op en scoringsmogelijkheden vielen tegen. Er was een poging van Jayden Koot die door Saverio Zondag gemakkelijk kon worden gepakt en aan Argon zijde was er een poging van Raoul van Wijk die vanaf de achterlijn een schot/voorzet gaf, waarmee doelman Boekestein bij de paal de bal over achterlijn wist te werken tot corner.

Daarna een uitval van Nieuwkoop over rechts, het was Richard Voorend die bij de achterlijn een halve volley produceerde die langs de verraste doelman Zondag heen ging en in de korte hoek doel trof 1-0. De doelpogingen die Argon daarna ondernam waren onnauwkeurig. Een vrije trap ging naast en de laatste tien minuten voor rust waren er drie echte mogelijkheden. Een voorzet met het hoofd van Tim Waning werd door Schouten over geschoten, een schot van Quint Piris ging maar net naast en een aanval van Argon eindigde bij Tim Waning die ook het vizier niet goed had afgesteld.

Meer inzet, maar geen geluk

De tweede helft een strijdend Argon. Een poging van Quentin Oliekan eindigde in de handen van doelman Boekestein. Even later ketste de bal na een schot van opnieuw Oliekan via onderkant lat weer in het veld, vervolgens bij de tweede paal weer een mogelijkheid maar scheidsrechter Blom constateerde buitenspel. Nadat aanvaller Sven Beek een afzwaaier produceerde, had Quentin Oliekan opnieuw geen geluk toen zijn schot via de paal weer in het veld stuiterde.

Daarna bracht coach Jeroen de Zwaan drie verse krachten in: Stan van Balgoijen, Tim Huisman en Teun Gortenmulder moesten meehelpen de achterstand weg te werken. De eerste poging van Stan van Balgoijen ging van dichtbij over. De pogingen van Nieuwkoop bleven beperkt tot enkele uitvallen. Invaller Thijs Spanjer ging wel alleen op doelman Zondag af, maar die onderschepte tijdig.

De laatste wapenfeiten waren aan het slot voor Argon maar Bas Schaefers schoot naast, Stan van Balgoijen kopte over en Sven Beek zijn inzet werd tot hoekschop gepromoveerd. Er volgde nog enkele hoekschoppen, maar doelman heerste deze middag in zijn doelgebied. Zaterdag komt FC Breukelen naar Mijdrecht.

Argon opnieuw zonder punten na verlies bij Nieuwkoop. Foto: aangeleverd.