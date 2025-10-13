Argon laat zege glippen in IJmuiden

IJmuiden/Mijdrecht – Argon heeft zaterdag op bezoek bij IJVV Stormvogels in IJmuiden genoegen moeten nemen met een 1-1 gelijkspel. De Mijdrechtse ploeg kwam vroeg op voorsprong, maar slaagde er niet in om de wedstrijd na rust definitief naar zich toe te trekken. Een gemiste strafschop en een laat tegendoelpunt deden Argon uiteindelijk de das om.

Valse start, snelle voorsprong

De middag begon ongelukkig voor Argon: tijdens de warming-up viel Bas Boelhouwer geblesseerd uit. Zijn vervanger Sven Beek moest na een kwartier eveneens afhaken, waardoor de niet geheel fitte Gyani Manuel onverwacht vijf kwartier moest volmaken. Toch kende Argon een sterke openingsfase. In de achtste minuut testte Richie Zinga doelman Bas Veen, waarna Mike Nusse met een geplaatst schot van buiten de zestien de keeper volledig verraste: 0-1. Stormvogels liet zich echter niet zomaar wegspelen op eigen veld. De thuisploeg had veel balbezit, maar miste scherpte in de eindfase. Doelman Kris van Rijn onderscheidde zich met meerdere reddingen, onder meer op pogingen van Koridon en Van Nieuwkoop. Vlak voor rust kon Zinga een fraaie actie niet bekronen en werd een gevaarlijke uitbraak van Quint Piris vakkundig gestopt door Dustin Mijnders.

Strafschop op de lat

Direct na rust kreeg Argon een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen. Piris werd van achteren aangetikt en scheidsrechter Julio Barrales wees resoluut naar de stip zonder een kaart te trekken. Zinga nam de verantwoordelijkheid, maar zag zijn inzet via de lat het veld weer in stuiteren. Het bleek een kantelpunt. Stormvogels kreeg vleugels en Argon moest steeds vaker terug.

Van Rijn hield zijn ploeg op de been bij pogingen van Koridon en Platte, terwijl invallers Milan Keijzer en Mika Keizers het tij niet konden keren. Ook Zinga en Manuel probeerden het nog, maar hun schoten misten precisie.

Laat gelijkspel

Met nog een kwartier te gaan bracht trainer Huisman vers bloed in de vorm van Tim Huisman en Stan van Balgoijen. Toch bezweek Argon tien minuten voor tijd onder de druk: na een hoekschop tikte Mijnders de gelijkmaker binnen. In de slotfase hield Van Rijn Argon met knappe reddingen in de wedstrijd. Zelfs in minuut 96, toen Barrales Stormvogels nog een vrije trap toekende, bleef hij koel: de inzet van Van Westen ging onder de muur door, maar belandde in de veilige handen van Van Rijn.

Argon moet opnieuw genoegen nemen met een punt. Komende zaterdag is de ploeg vrij van competitieverplichtingen, een welkome gelegenheid om de balans op te maken en te werken aan scherpte in de afronding.

Argon laat zege glippen in IJmuiden. Foto: aangeleverd.