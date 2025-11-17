Argon houdt punten in Mijdrecht

Mijdrecht – Tegen het hogergeplaatste SCPB’22 uit Badhoevedorp heeft Argon een verdiende overwinning behaald. Na een ruststand van 2-0 stond er een kwartier voor tijd de 3-0 eindstand op het scorebord. De bezoekers hadden veel balbezit, maar konden het doel van Argon niet vinden. Al snel moest Argon in de eerste helft wisselen vanwege blessures. De invallers toonden aan dat, Argon een brede selectie heeft.

Snel doelpunt

Al na vier minuten was het 1-0. De wedstrijd begon met een tegenvaller, doelman Kris van Rijn moest in de warming-up geblesseerd afhaken en werd vervangen door Saverio Zondag, doelman Senne van Schie werd snel opgeroepen, maar hij hoefde niet in actie te komen. Zoals vermeld, een hoekschop in minuut vier viel gelukkig uit voor Argon, de doelman taste mis en een verdediger tikte de bal over de doellijn, Jordy Zwaneveld stond wel vlakbij, maar stond er bij en keek er naar 1-0. De bezoekers, wel fysiek behoorlijk aanwezig hadden veel balbezit, maar echte schoten op doel konden niet worden genoteerd. Binnen twee minuten moesten twee spelers van Argon geblesseerd afhaken, Mike Nusse werd vervangen door Milan Keizer en een paar minuten later moest ook Gyani Manuel het veld verlaten. Denzel Sno verving hem. Vijf minuten voor het rustsignaal een leuke actie tussen Milan Keizer en Ritchie Zinga, maar die leverde alleen en hoekschop op. Nog geen minuut later leverde een actie van Mika Keizers wel succes op; hij verraste doelman Justin Seitz: 2-0.

Mogelijkheden

Het vervolg gaf eenzelfde spelbeeld, SCPB’22 had veel balbezit, maar de effectiviteit stond op een bijzonder laag pitje. Argon kreeg wel mogelijkheden; pogingen van Milan Keizer en Ritchie Zinga waren een gemakkelijke prooi voor doelman Seitz. Halverwege moest ook Bas Boelhouwer geblesseerd afhaken, Tygo Limburg verving hem. Denzel Sno had even later ook een pracht van een mogelijkheid om wat aan het doelpuntensaldo te doen, echter vanaf tien meter knalde hij naast. Vijf minuten later profiteerde Raoul van Wijk toen doelman Justin Seitz de bal na een inzet niet onder controle kon krijgen. Hij stond op juiste plaats om in te schieten, 3-0. Er waren daarna nog momenten, dat Argon de score verder kon uitbreiden. De beste kans kreeg Teun Gortenmulder na een vrije trap, maar de bal ging naast. Voor de bezoekers waren er twee pogingen te noteren: Bas Pel – met een Argon verleden – schoot hoog over en invaller Theuns deponeerde de bal in de handen van Saverio Zondag. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij VSV in Velserbroek.

Doelpuntenmaker Raoul van Wijk. Foto Hans van Gelderen.