Argon geeft ook thuis winst aan CSW

Mijdrecht/Wilnis – De derby van Argon tegen CSW werd een nederlaag voor de thuisploeg, destijds op bezoek in Wilnis werd het uiteindelijk door een vrije trap een 1-0 zege voor CSW. De return, waarin de eerste helft niet werd gescoord en er zeer weinig doelkansen waren, werd in de tweede helft ruimschoots goedgemaakt.

Een fortuinlijk doelpunt bracht Argon op een 1-0 voorsprong, maar men kon dat niet lang vasthouden, met nog een half uur te gaan kon de gelijkmaker al genoteerd worden. In de slotfase maakte CSW aan alle onzekerheid een einde en scoorde de allesbeslissende 1-2. Wat betreft het oplopen van gele kaarten was Argon de winnaar, scheidsrechter Mohammed Hubatullah deelde kwistig uit met als resultaat vier kaarten voor Argon en twee voor CSW.

Kansloos

De eerste helft werd gekenmerkt door behoudend voetbal, al kreeg Argon al in de beginfase een pracht van een mogelijkheid om de in grote getallen opgekomen bezoekers te verrassen, een actie over links van Ritchie Zinga waarin hij verdediger Tijn Mager aftroefde, werd vervolgd door een pass op Quint Piris; de afwerking liet te wensen over, Piris mikte de bal over de lat. Daarna weinig echte mogelijkheden. Verder was er veel strijd op het middenveld, maar waren er geen echte doelkansen.

Ander beeld

Het vervolg gaf een ander beeld van de derby, het werd echt een wedstrijd. Argon opende goed. Mike Nusse testte doelman Giovanni Santangelo met een schot vanaf de achterlijn, maar even later bij een hoekschop van opnieuw Mike Nusse verdween de bal toch op gelukkige wijze over de doellijn, 1-0. Intussen werd door coach Vlug Dylan Bergkamp ingezet, even daarna kreeg Berry Kramer een goede mogelijkheid maar zijn schot ging voorlangs het Argon doel. Aan de andere kant een goede mogelijkheid voor Argon, Quint Piris schoot wel hard maar niet goed gericht, de bal schoot net langs de verkeerde kant van de paal van het doel van Santangelo.

Ook Argon begon verse spelers in te brengen. Milan Keizer en Mika Keizers maakten hun opwachting, maar zij konden niet voorkomen dat even daarna een voorzet van Mitchell de Zwart (die in zijn rush onvoldoende werd afgestopt) door goaltjesdief Max Oliemans simpel werd afgemaakt 1-1. Ook Sven van der Horst werd door coach Vlug ingezet en daarna kreeg Argon nog een prima mogelijkheid, een vrije trap werd goed ingekopt door Tygo Limburg maar de bal verdween nipt langs de kruising.

Bij Argon viel Justin Schouten in voor de geblesseerde Bas Schaefers en bracht coach Vlug Mick van der Loo in, dat bleek achteraf een gelukkige greep. Coach Jeroen de Zwaan bracht vervolgens nog twee verse krachten in om alsnog de winst binnen te halen: Denzel Sno en Niels de Vries. Het mocht niet baten, invaller Mick van de Loo van CSW zorgde in de slotminuut voor de 1-2 winst door in een scrimmage de bal bij zijn derde poging over de lijn te werken. Een verliespartij voor Argon en dat was gezien het spelbeeld in de tweede helft niet geheel onterecht. Argon gaat het zaterdag opnemen tegen Arsenal uit Amsterdam en gezien de stand moeten de punten daar gehaald worden.

Atletische strijd om de bal. Foto: Hans van Gelderen.