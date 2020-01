ANWB AutoMaatje start in maart in Aalsmeer

Aalsmeer – Ook in de gemeente Aalsmeer zijn er veel mensen minder mobiel. Zij kunnen zelf niet meer voor vervoer zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Dit maakt dat zij niet zo vaak de deur uit kunnen als zij zouden willen. Een bezoekje aan een klaverjasmiddag of een partner bezoeken in het verzorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en is daarom helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend.

ANWB AutoMaatje Aalsmeer biedt hiervoor een oplossing en wil inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart helpen mobiel en actief te blijven. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een geringe onkostenvergoeding.

Elke rit is meer dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur kan eventueel iemand naar binnen begeleiden. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact.

Door ANWB AutoMaatje toe te voegen aan het bestaande vervoersnetwerk in Aalsmeer, kunnen ook minder mobiele mensen weer deel uit maken van het sociale en maatschappelijke leven. Het vervoer beperkt zich namelijk niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut: AutoMaatje kan ook ingeschakeld worden om weer op de koffie te gaan bij een vriendin, te gaan kaarten in het wijkcentrum of om naar de kapper te gaan.

ANWB AutoMaatje is al actief in zeventig gemeenten en Aalsmeer voor Elkaar en Participe Amstelland zullen in samenwerking met de gemeente Aalsmeer op 2 maart aanstaande ANWB AutoMaatje Aalsmeer starten.

Vrijwilligers gezocht

ANWB AutoMaatje Aalsmeer is op zoek naar vrijwillige chauffeurs en vrijwilligers die deelnemers telefonisch te woord willen staan en/of de ritten plannen. Aanmelden hiervoor kan via info@automaatje-aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-303141.