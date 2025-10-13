Ans Bruggeman benoemd tot erelid Reddingsbrigade De Ronde Venen

Mijdrecht, 6 oktober 2025 – Tijdens de Algemene Vergadering van Reddingsbrigade De Ronde Venen is Ans Bruggeman benoemd tot erelid. Deze bijzondere onderscheiding is een erkenning voor haar indrukwekkende staat van dienst binnen de vereniging, waar zij zich meer dan veertig jaar met hart en ziel heeft ingezet.

Ans begon haar vrijwilligerswerk in 1981, toen zij op zaterdagochtend zwemlessen gaf voor de zwemvaardigheidsdiploma’s. Deze taak vervulde zij bijna 25 jaar. In 1997 nam zij de leiding over van de afdeling trimzwemmen op woensdagavond, waar zij tot op heden nog steeds actief zwemt. Daarnaast was zij betrokken bij de oprichting van de afdeling Vrouwenzwemmen in 2000, waarvan zij acht jaar de coördinatie op zich nam. Deze afdeling ging in 2011 over naar Stichting Multi Mundo.

Hoewel Ans recent een stapje terug heeft moeten doen, vond het bestuur haar jarenlange inzet reden genoeg om haar voor te dragen als erelid. De benoeming werd met applaus aangenomen door de Algemene Vergadering. Woensdag 8 oktober werd Ans na afloop van haar zwemuurtje feestelijk verrast door de voorzitter, die haar in het bijzijn van haar mede-trimzwemmers een oorkonde en een bos bloemen overhandigde. Reddingsbrigade De Ronde Venen feliciteert Ans van harte met haar benoeming tot erelid en bedankt haar voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet.

Ans Bruggeman is benoemd tot erelid van Reddingsbrigade De Rond Venen. Foto: aangeleverd.