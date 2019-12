Anonieme gever schenk aan voedselbank

De Ronde Venen – Namens een inwoner die anoniem wil blijven heeft Anco Goldhoorn, raadslid van Ronde Venen Belang, de voedselbank 125 pakketten aangeboden aan bestuurslid Karin Schrama van Voedselbank De Ronde Venen. De pakketten bestaan o.a. uit een rollade, een kerststol, kaas en zalm. Dit pakket is mede mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met Jumbo Vinkeveen .

Anco Goldhoorn namens de anonieme gever: “de gezinnen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank besparen heel vaak op vlees of vis. Met dit pakket kunnen zij ook een keer van een echte kerstmaaltijd genieten. Voor ons is een uitgebreid kerstdiner normaal. En dat gunnen we iedereen, ook mensen die dagelijks elk dubbeltje voor eten moeten omdraaien.”

Tenslotte spreekt Goldhoorn namens de gever de wens uit dat meer mensen dit voorbeeld volgen, ook buiten de kerstperiode.