Anna-Maria Mantel opnieuw bij Next Woman 100

Aalsmeer – De Aalsmeerse Anna-Maria Mantel-Giannattasio is voor de zesde keer op rij tot één van de honderd meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland uitgeroepen (Next Woman 100). In coronatijd wordt er extra geselecteerd op criteria als de digitale en transformerende kracht van de ondernemers. Veerkracht, creatief denken en positiviteit is haar kenmerk en dat zorgde ervoor dat haar evenementenbureau Puur Events succesvol de stap maakte naar online events.

Anna-Maria Mantel: “Inmiddels hebben we nu drie studio’s en kunnen we gelukkig weer heel veel mensen blij maken met hybride en online evenementen. Daar zijn we ook extra trots op. Het is niet makkelijk in deze tijd betekenisvolle verbindingen te maken, maar toch is de magie online er ook! Ik hoop dat ik een inspiratie kan zijn voor alle vrouwelijke ondernemers.”

Bij Puur Events in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werken veel Aalsmeerders, waarom is dat? “Aalsmeerders geven niet snel op, ze durven hun dromen en plannen waar te maken en motiveren zichzelf elke dag om het beste uit zichzelf te halen”, aldus Anna-Maria. “Aalsmeer kent een traditie van hard werken en de klant begrijpen, dat is mooi.” Of ze nog tips heeft voor starters? “Zeker! Geloof in wat je doet. Wees trots op jezelf en de keuzes die je maakt en blijf oprecht. Het is niet de snelste weg naar succes, maar wel de meest stabiele.”

Foto: Anna-Maria Mantel-Giannattasio met op de achtergrond de watertoren van Aalsmeer. Foto: Merel Meijdam