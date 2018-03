Veel animo voor Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – Het was dit weekend een drukte van jewelste in The Beach. Deze dag werden niet alleen de laatste wedstrijden en de finales gespeeld van het internationale beachvolleybaltoernooi Blooming Beach, maar ook werd het startsein gegeven voor het Aalsmeer Flower Festival dat op 16 en 17 juni aanstaande gaat plaatsvinden in dit voormalige veilinggebouw aan de Oosteinderweg en in de Historische Tuin.

Tevens konden eigenaren van oldtimers zich zondag 18 maart inschrijven voor de toerrit Aalsmeer Roest Niet. Op zondag 10 juni vindt dit evenement met nostalgische voertuigen plaats en de animo hiervoor is al jaren bijzonder groot. Om half één zat de organisatie klaar en al snel stroomden de liefhebbers The Beach binnen. In totaal zijn 177 deelnemers nu verzekerd van deelname. Er zijn nog 23 startplaatsen te verdelen. Nog een van deze laatste plaatsen bemachtigen kan binnenkort via de website van Aalsmeer Roest Niet.

Foto: www.kicksfotos.nl