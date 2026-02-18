André Rouvoet in Baambrugge

De Ronde Venen – ChristenUnie-SGP De Ronde Venen organiseert maandag 2 maart een avond met André Rouvoet in Studiecentrum Oud Rustenburg in Baambrugge. Als voorzitter van GGD GHOR Nederland is Rouvoet nauw betrokken bij het gezondheidsbeleid en bij de weerbaarheid van de samenleving in crisissituaties.

Namens de lokale ChristenUnie-SGP zal Gertine van Anrooij, nummer drie op de kandidatenlijst, een kort co-referaat houden, waarna er gelegenheid is voor vragen en gesprek. Ook Hendrik Palm (lijsttrekker) en Ton van Sligtenhorst (nummer twee op de kandidatenlijst) zullen aanwezig zijn.

De avond wordt geleid door Arno IJmker uit Baambrugge, lijstduwer op de kandidatenlijst van ChristenUnie-SGP De Ronde Venen.

Studiecentrum Oud Rustenburg is gelegen aan de Rijksstraatweg 83 in Baambrugge. De avond begint om 20.00 uur; inloop met koffie is vanaf 19.30 uur.

Op de foto: André Rouvoet. Foto: aangeleverd.