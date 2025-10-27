Amsterdamse middag in Maria Oord groot succes

Vinkeveen – De Amsterdamse middag zaterdag 25 oktober in verpleeghuis Maria Oord, georganiseerd door de Vinkeveense carnavalsvereniging De Steupels, was een daverend succes. De bewoners genoten volop van de gezellige sfeer, de muziek en de heerlijke hapjes.

Om 14.00 uur barstte het feest los, geheel in de sfeer van onze hoofdstad. Het programma zat vol optredens van iconische artiesten zoals Danny de Munk, Tante Leen, Johnny Jordaan, Jan Smit, de Dolly Dots en Willy en Willeke Alberti; echte Amsterdamse gezelligheid met herkenbare liedjes en warme klanken.

Of je nu meezong met Bij ons in de Jordaan of danste op de hits van de Dolly Dots, jong en oud genoten samen van deze muzikale reis vol nostalgie, plezier en saamhorigheid.

De zaal kwam al snel in beweging dankzij het energieke gastoptreden van Thomas Oudshoorn, die met zijn vrolijke meezingers iedereen aan het zingen kreeg. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en zorgde voor een onvergetelijke middag.

De Steupels viert dit carnavalsjaar haar 55-jarig jubileum en heeft nog veel meer feestelijke activiteiten op de agenda. Zo staat zaterdag 29 november een bingo in de planning, waarbij veel mooie prijzen zijn te winnen. Deze middag wordt vanaf 13.30 uur gehouden in De Boei te Vinkeveen.

De Amsterdamse middag in Maria Oord was een groot succes. Foto: aangeleverd.