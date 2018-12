Amstelring kerstconcert voor ouderen

Amstelland – Duizend ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte zijn vrijdag 14 december aanwezig bij de negentiende editie van het Kerstconcert voor Ouderen in Het Concertgebouw te Amsterdam. Een onvergetelijke kerst-ervaring voor kwetsbare ouderen die in verpleeghuizen en verzorgingshuizen wonen, in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Zwanenburg. De sfeervolle muziek, optredens en kerstklassiekers worden verzorgd door 350 zangers en zangeressen van het Grootkoor Holland. Ook piepjong muzikaal talent treedt op: violiste Eline (8 jaar), cellist Sam (11 jaar) en pianist Thijs (12 jaar) spelen de sterren van de hemel. Tijdens een moment van rust lezen Santi en Yoëll, beiden 9 jaar, kerstgedichten voor.

De kerstperiode kan voor ouderen een eenzame tijd zijn, met emotionele herinneringen aan vroeger. Amstelring wil een kerstsfeer creëren in een fantastische omgeving, zodat kwetsbare ouderen een heerlijke tijd hebben. Samen luisteren, genieten en meezingen! Met natuurlijk kerstkoekjes, chocomelk en verrassingen in een goodiebag.

Ruim 1.000 bezoekers

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Zwanenburg komen onder begeleiding in rolstoelbussen en touringcars naar Het Concertgebouw. Ook hun mantelzorgers en mensen die thuiszorg krijgen van Amstelring Wijkzorg zijn uitgenodigd. En thuiswonende ouderen die aangesloten zijn bij de Amstelring Ledenservice genieten mee. Amstelring ontvangt ruim 1.000 bezoekers, waarvan circa 160 in een rolstoel.

Meezingen mag

De feestelijke kerstmuziek komt van 350 zangers van het Grootkoor Holland. Onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei zingen de sopranen, alten, tenoren en bassen prachtige kerstklassiekers. Van ‘Stille nacht, heilige nacht’ tot het oud-Amsterdamse ‘Kerstmis in de Jordaan’. Wie wil, zingt, neuriet en deint mee! De 100 enthousiaste vrijwilligers zorgen dat het Kerstconcert voor Ouderen 2018 goed en vooral feestelijk verloopt. Met een vrolijke kerstmuts op bieden zij een arm om op te leunen en duwen de rolstoelen en rollators over de pluche vloerbedekking van Het Concertgebouw. Vlak voor en na het concert speelt zich buiten een grote logistieke operatie af. Tientallen rolstoelbusjes en 20 touringcars rijden onder leiding van Transvision af en aan, verkeersregelaars leiden automobilisten om: kortom een goed geoliede logistieke machine in hartje Amsterdam. Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.