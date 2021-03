Alpentocht per tandem voor Cliniclowns

Aalsmeer – Sebastiaan Sargis uit Aalsmeer en Lars Groen uit Rijswijk zijn respectievelijk 23 en 21 jaar oud en zijn spontane en sportieve studenten. De twee hebben elkaar 6 jaar geleden leren kennen bij Zeilschool Aalsmeer en vanaf dat moment trekken Sebastiaan en Lars veel met elkaar op. “Wij zijn erg goed in het uitvoeren van spontane ideeën. Zo zijn wij nog geen jaar geleden op een zelf gerenoveerde, 40 jaar oude tandem ‘ineens’ vanaf de Zeilschool op de fiets gestapt om in drie dagen naar Calais te fietsen”, vertellen de studenten.

“Een grote overeenkomst tussen alle activiteiten is vaak dat het grootste deel van de mensen om ons heen zegt dat het niet mogelijk is. Laten wij daar nou juist net die inspiratiebron uit halen om het toch te doen slagen”, vervolgen de twee. Mede dankzij de fietstocht naar Calais vinden Sebastiaan en Lars dat ze nu klaar zijn voor een volgende stap. Na een korte tijd wikken en wegen kwamen zij op het idee om geld in te gaan zamelen voor een goed doel. Dat willen Sebastiaan en Lars doen in het teken van ‘hun’ tandemfietsen. Voor het goede doel hebben de twee vrienden gekozen voor de Cliniclowns. Onder de naam Tandem NL gaan Sebastiaan en Lars geld inzamelen voor de vrijwilligers die kinderen in ziekenhuizen opvrolijken met hun rode neuzen en in clownspakken!

De twee studenten hebben zich ingeschreven voor de Alpentocht en laten zich sponsoren om geld op te halen voor de Cliniclowns. Op 4 september 2021 fietsen Sebastiaan en Lars de berg van Val-Thorens op. Een helse tocht van maar liefst 37 kilometer met een helling van 5 tot 9% omhoog. “Natuurlijk doen we dat niet zoals iedereen op de racefiets, maar net als naar Calais: op de tandem. Dit is nog nooit vertoond! Het is de grootste uitdaging ooit die wij aangaan met elkaar”, besluiten Sebastiaan en Lars hun verhaal. Het sportieve tweetal hoopt natuurlijk een mooi bedrag bijeen te krijgen voor de Cliniclowns. Uiteraard gaat dit niet lukken zonder uw/jouw sponsoring. Meer weten? Stuur een email naar: teamtandemnl@gmail.com of neem telefonisch contact op via 06-51455996.

Nader kennis maken en/of de twee volgen? Op facebook plaatsen Sebastiaan en Lars wekelijks berichten: https://www.facebook.com/Tandemnl