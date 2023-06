Alle speeltuinen in Aalsmeer officieel rookvrij

Aalsmeer – De ruim 120 speeltuinen in de gemeente Aalsmeer zijn nu officieel rookvrij. De afgelopen weken zijn alle speeltuinen voorzien van een speciale stoeptegel. Op woensdag 31 mei, Wereld Niet Roken Dag, onthulden wethouder Bart Kabout (Jeugd) en kinderburgemeester Stan van Kessel de laatste ‘Rookvrij’ stoeptegel. Dit deden zij bij de speeltuin in de Snoekbaarsstraat in Aalsmeer-Oost, in het bijzijn van groep 8B van de Oosteinderschool.

Initiatief kinderraad

Het initiatief voor de rookvrije speeltuinen kwam vanuit de kinderraad. Zij vonden dat kinderen buiten moeten kunnen spelen in een rookvrije omgeving. “Ik ben blij dat we nu steeds meer plekken rookvrij maken, zodat kinderen niet gedwongen worden mee te roken. Kinderen geven zelf duidelijk aan dat ze het vies vinden om in de rook te spelen. Kinderen zijn de toekomst en wij vinden dat roken hier niet bij hoort”, zegt kinderburgemeester Stan bij de onthulling.

Goede voorbeeld geven

Ook wethouder Bart Kabout is blij met het initiatief: “Ik vind het belangrijk dat wij naar de kinderen luisteren, zij zijn immers de volgende generatie. Met het rookvrij maken van de speeltuinen bieden wij de kinderen een gezonde en schone speelplek. Het is aan ons als volwassenen om het goede voorbeeld te geven. En te zorgen voor onze en hun gezondheid door niet te roken.”

Schoolpleinen en sportlocaties

Iedereen is en blijft welkom bij de speelpleinen, ook mensen die roken. Wel vraagt de gemeente rokers om kinderen het goede voorbeeld te geven en alleen buiten het zicht van kinderen en buiten de speelplek te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. In de gemeente Aalsmeer zijn al meer plekken de afgelopen jaren rookvrij geworden, waaronder de schoolpleinen, de kinderboerderij, het buitenterrein van Zwembad De Waterlelie, het terrein rondom het raadhuis en verschillende sportlocaties.