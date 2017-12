Alkwin debatteert in raadzaal

Uithoorn – Op dinsdag 16 en dinsdag 23 januari zullen de jaarlijkse scholierendebatten in de raadzaal van het gemeentehuis van Uithoorn plaatsvinden. De raadzaal is tijdelijk een arena voor de scholieren van klas 5 VWO van het Alkwin Kollege.

In de middagen zullen de jongeren onder andere onder leiding van voorzitters Peter Timmer, Frans Boonman, Marvin Polak en Dagmar Oudshoorn- Tinga een raadsvergadering naspelen.

Door middel van stellingen zal duidelijk worden hoe de fracties over bepaalde onderwerpen denken. Elk jaar laten de leerlingen zien welke debatkwaliteiten zij in huis hebben. Ook dit jaar zijn de verwachtingen weer hoog. Mocht u een kijkje willen nemen; de debatten vangen aan om 13.30 uur. U bent van harte welkom!