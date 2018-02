Alkwin Award Havo 2018

Uithoorn – Maandag 12 februari vond in de aula van het Alkwin Kollege de jaarlijkse uitreiking plaats van de Alkwin Award Havo, de prijs voor het beste profielwerkstuk.

Dit jaar werd de havo PWS-Award voor de 16e keer uitgereikt. Er waren 5 werkstukken genomineerd.

De jury bestond dit jaar uit drie docenten. In het juryrapport wordt het winnende profielwerkstuk omschreven als een onderwerp dat ons allen aangaat, actueel en verwerkt tot een mooi verslag en duidelijke presentatie.

De Alkwin Award is gewonnen door Melissa Gyurákovics en Jasmijn Kleinendorst met hun onderzoek naar Internet Memes. Zij hebben onderzocht of memes de Engelse taal beïnvloeden en of er verschillen zijn tussen twee leeftijdsgroepen.

Een internet meme is vooral een uiting van humor die een lach op je gezicht probeert te tekenen. Na de prijsuitreiking presenteerden Melissa en Jasmijn hun PWS voor een enthousiast publiek, in het Engels!