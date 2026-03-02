Ajax Kids Tour zorgt voor voetbalfeest bij Legmeervogels

Uithoorn – Sportpark De Rondhoorn stond woensdag 25 februari volledig in het teken van plezier, beweging en Ajax-beleving. Tijdens de Ajax Kids Tour genoten maar liefst 150 kinderen van een actieve en zonovergoten voetbaldag bij Legmeervogels, dat partnerclub is van Ajax. De belangstelling was groot: het evenement was binnen één dag volledig uitverkocht. Kinderen van zes tot en met elf jaar konden zich uitleven tijdens diverse voetbalspelvormen en trainingen, die werden verzorgd door ervaren en enthousiaste trainers.

Bij aankomst maakten de deelnemers direct kennis met de echte Ajax-spelersbus, die veel indruk maakte en meteen zorgde voor extra spanning en beleving. Na een gezamenlijk moment in de kleedkamers volgde een feestelijke opkomst op het veld, onder luid applaus van ouders en begeleiders. Even waanden de kinderen zich echte profvoetballers en hing er een echte stadion­sfeer op het sportpark.

Hoogtepunt

Gedurende de dag wisselden sportieve oefeningen en speelse onderdelen elkaar in hoog tempo af. Een absoluut hoogtepunt was de ontmoeting met mascotte Lucky, die zorgde voor veel lachende gezichten, high-fives en fotomomenten. Daarnaast konden de kinderen een kijkje nemen in de Ajax-bus en meedoen aan een quiz, wat de Ajax-ervaring compleet maakte en voor veel enthousiasme zorgde.

De samenwerking tussen Ajax en Legmeervogels krijgt deze zomer een mooi vervolg. In de zomervakantie strijkt namelijk het Ajax Camps & Clinics neer op Sportpark De Rondhoorn. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli kunnen jongens en meiden van 6 tot en met 16 jaar deelnemen aan het Ajax Camp bij Legmeervogels. Tijdens dit kamp trainen de deelnemers een week lang onder begeleiding van gecertificeerde trainers, waarbij het aanvallende Ajax-spel centraal staat. De inschrijving voor het Ajax Camp is nog geopend en zowel leden als niet-leden van Legmeervogels zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Sportpark De Rondhoorn stond woensdag 25 februari volledig in het teken van plezier, beweging en Ajax-beleving. Foto: aangeleverd.