Aftellen naar veiling Kudelstaart

Kudelstaart – De twintigste editie van de feestelijke veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt zaterdag 9 mei plaats in dorpshuis het Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse veiling heeft zich ontwikkeld tot een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens een gezellige avond.

Donderdag 31 januari gaat het bestuur van de Stichting Kudelstaart voor Kudelstaart beginnen met het aftellen naar de veiling: nog 100 dagen en dan is het zover! De veiling op 9 mei heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

In de voorgaande negentien edities werd ruim 342.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen lokale verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Ook dit jaar (2020 is het jaar van de 20ste) kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling.

Foto: Het bestuur van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart gaat beginnen met aftellen.