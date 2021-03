Aftellen naar Pasen in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Door ondernemend Aalsmeer wordt afgeteld naar de Paasdagen op zondag 4 en maandag 5 april. In het Centrum zijn de paasvlaggen opgehangen en wapperen uitnodigend naar alle bezoekers. De corona-maatregelen worden zo goed als zeker niet versoepeld, maak het daarom extra feestelijk in eigen huis.

De ondernemers van Meer Aalsmeer hebben tips om er gezellige Paasdagen van te maken: Kom op afspraak een mooie, nieuwe outfit shoppen, geef elkaar een origineel cadeautje, maak de tafel extra feestelijk met de lekkerste dingen of bestel iets speciaals bij de horeca (ontbijt, lunch of diner) in de gemeente. “We hebben heel veel mogelijkheden”, aldus Meer Aalsmeer.

Zakennieuws kort:

Het restaurant Proef & Meer aan de Stommeerweg gaat voortaan door het leven als Christiani, Vino E. Cibo. Het wordt een plek waar iedereen welkom is om op authentiek Italiaanse wijze te genieten van een mooi glas wijn, antipasti en echte Romeinse pizza’s. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. En, na een flinke verbouwing (zowel binnen als buiten) opent Rembrandt meesterlijk ijs op donderdag 1 april haar deuren in het Nieuwe Polderhuis aan de Stationsweg.