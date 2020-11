Afsluiting Hornweg voor auto’s van de baan

Aalsmeer – De afgelopen maanden is door de gemeente Aalsmeer een peiling gehouden onder bewoners aan de Hornweg. Hierop is veel gereageerd. Ruim 100 bewoners gaven een reactie via de participatie website, de mail, WhatsApp en telefonisch.

Wethouder Robert van Rijn: “De Hornweg vraagt om een toekomstbestendige oplossing die op voldoende draagvlak bij bewoners kan rekenen. Daarom waardeer ik het grote aantal reacties en de zorg die de bewoners van Hornweg hebben besteed aan hun bijdrage. We hebben alle vragen met belangstelling gelezen en beantwoord. Hoewel ik liever persoonlijk met iedereen in gesprek was gegaan, maken de coronamaatregelen een bijeenkomst op dit ogenblik niet mogelijk. Daarom hebben we iedereen schriftelijk op de hoogte gebracht en kunnen inwoners met aanvullende vragen altijd contact met ons opnemen.”

Afsluiting

In de peiling zijn twee vragen gesteld. De eerste vraag ging over een afsluiting van de Hornweg voor gemotoriseerd verkeer bij het viaduct. Op deze vraag gaf 52% van de stemmers aan tegenstander te zijn van een afsluiting bij het viaduct. “Wij hebben eerder aangegeven de afsluiting alleen te willen als een ruime meerderheid van de omwonenden voorstander is van een afsluiting bij het viaduct. Nu dit niet het geval is schuiven we deze oplossing op de lange baan.” Aldus Robert van Rijn.

Fietsstraat

De tweede vraag ging over de inrichting van de Hornweg. 58% van de stemmers vindt dat de Hornweg ingericht moet worden als een fietsstraat. Een belangrijk aandachtspuntpunt hierbij is dat een fietsstraat alleen veilig is als de snelheid van auto’s flink omlaag gaat.

Verlagen weg

Omdat 58 procent van de bewoners heeft aangeven dat zij de voorkeur geven aan een fietsstraat gaat de gemeente de (veilige) mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Hiermee is direct gestart en de planning is dat begin volgend jaar de eerste resultaten hiervan bekend zijn. Daarnaast wordt ook de technische en financiële haalbaarheid van het verlagen van de weg onder het viaduct onderzocht. Meer informatie over het project Hornweg is te vinden op www.aalsmeer.nl/wegwerkzaamheden bij het project Verbeteren Fietsroute Hornweg.