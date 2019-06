Afscheidswedstrijd Argonspeler Patrick Lokken

Mijdrecht – Om dit afscheid op de juiste wijze te vieren wordt a.s. zaterdag 29 juni (drie dagen vóór zijn veertigste verjaardag) een afscheidswedstrijd georganiseerd tussen een door Patrick Lokken samengesteld team en de nieuwe zaterdagselectie van Argon.In het seizoen 2002/2003 was Lokken voor het eerste actief in de zondag afdeling van Argon, en in de loop van al die jaren mede verantwoordelijk geweest voor de vele successen die Argon heeft mogen meemaken. Zoals kampioen van de hoofdklasse, zondagkampioen bij de amateurs en het absolute hoogtepunt: het landskampioenschap in het seizoen 2006/2007. Maar ook gewonnen bekerfinales en wedstijden om de Supercup.

Geschiedenis

Een groot aantal oud-Argonauten zullen op verzoek van Patrick Lokken deelnemen aan deze wedstrijd, spelers die deel hebben uitgemaakt van de geschiedenis van Argon. De namen: Ceryl Bané, Shane Arana Barantus, Giorgio Berkleef, Omar Boukhari, Mark Flapper, Anton de Haan, Jasper de Haer, Jeffrey de Jong, Tayfur Kahraman, Wilco Krimp, Kevin de lang, Erik Mulder, Martijn Veldmeijer, Robin Verhaar, Frank Verlaan, Eelco Zeinstra en Enrique Zschuschen.

De wedstrijd tussen team Lokken en de nieuwe selectie van Argon op zaterdag 29 juni begint om 14.30 uur op sportpark Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.