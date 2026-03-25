Afscheidsconcert Con Amore in Open Hof kerk

Aalsmeer – Con Amore gaat stopt. Het aantal leden is te ver gedaald en in leeftijd gestegen om verder door te gaan als koor Aanstaande zondag 29 maart geeft het Aalsmeerse mannenkoor een laatste concert in de Open Hof kerk aan de Ophelialaan 247. Na een selectie uit het uitgebreide repertoire is er een mooi programma ontstaan waar hard aan gewerkt wordt voor een goede presentatie.

Theo Griekspoor, organist en in het verleden jarenlang repetitor bij het koor, Ireen van Bijnen op vleugel en zang en Willem de Vries met percussie werken mee aan dit afscheidsconcert. De algehele leiding is in handen van Theo van der Hoorn, die voor het koor staat sinds 1987. Van hem zijn vele arrangementen die door het koor gezongen worden.

Het concert begint zondag om 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Voor het bestrijden van de onkosten wordt 10 euro entree per persoon gerekend. Voor de kinderen tot 12 jaar is de toegang 5 euro. Kaarten zijn alleen contant te koop aan de zaal. Kom op tijd, vol is vol.

Foto: Optreden Con Amore in de Burgerzaal van het Raadhuis tijdens het afscheid van wethouder Willem Kikkert (www.kicksfotos.nl).