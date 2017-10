Admiralengroep wint veel zwemprijzen

Uithoorn – Afgelopen zaterdagmiddag en -avond hebben de scouts van de Admiralengroep veel prijzen in de wacht gesleept bij de scouting zwemwedstrijden in De Meerkamp, Amstelveen. ’s Middags startten de jongste Zeeverkenners met 25 meter zwemmen op de onderdelen schoolslag, vrije slag, estafette en vlotvaren.

Ze namen het op tegen leeftijdsgenoten van andere scouting-groepen uit de omgeving. Het bleek een groep talentvolle welpen, want ze behaalden wel 5 prijzen (waaronder ook een poedelprijs).

Aan het begin van de avond doken de oudere Zeeverkenners het water in. Zij zwommen dezelfde onderdelen alleen dan 50 meter. Het onderdeel vlotvaren was favoriet en de zeeverkenners deden hun naam eer aan; door goede samenwerking behaalden ze de eerste prijs! Ook op de (warme) tribune hadden de ouders het onderling gezellig, ze genoten van zelfgebakken appelcake en hun kinderen in het zwembad.

Later op de avond zwom de Wilde Vaart van de Admiralengroep, die het ook tegen hun leeftijdsgenoten moest opnemen. Ondanks hun kleine groep, bestaand uit drie gespierde zwemmers, wonnen zij maar liefst twee prijzen waarbij de flinke aanmoedigingen van hun begeleiding daar zeker aan heeft bijgedragen.