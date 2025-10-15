Actieweek ‘Heel De Ronde Venen Repareert’ groot succes

De Ronde Venen – De actieweek ‘Heel De Ronde Venen repareert’ was een succes. Mede dankzij de inzet van de Repair Cafés van Stichting Samens werden inwoners eraan herinnerd, dat kleding met een scheurtje of gat niet meteen in de prullenbak hoeft te verdwijnen. Met een beetje handigheid en soms een creatieve twist kan een broek juist een tweede leven krijgen.

De Hoef trapte af

Repair Café De Hoef trapte zaterdag 5 oktober als eerste af in hun vaste locatie De Springbok. Zij koppelden de actieweek aan hun eigen duurzaamheidsdag ‘Herfstklaar’. Naast het herstellen van kleding en regenjassen, konden bezoekers meedoen aan een kledingruilbeurs. Ook werden er gratis fietslampjes – gesponsord door Smit Fietsen Wilnis – gemonteerd.

Vinkeveen op maandag

Normaal gesproken is Repair Café Vinkeveen elke derde maandag van de maand geopend in Cultuurhuis De Boei. Voor deze week maakten ze een uitzondering en openden ze extra op maandag 6 oktober. Wethouder Maarten van der Greft kwam zelf kijken en zag hoe kleding met gaten of scheuren vakkundig werd hersteld.

Baambrugge sloot de week af

Dinsdag 6 oktober kwam Repair Café Baambrugge in Dorpshuis De 5 Bogen in actie. Mede met assistentie van een aantal naaisters uit Vinkeveen en de komst van Marry Jansen-Kin van Studio Maat. Zij toonde aan hoe van oude kleding mooie tassen of herinneringsstukken gemaakt kunnen worden. De boodschap van de week was helder: gooi niet te snel iets weg.

De Repair Cafés in De Ronde Venen staan elke maand klaar om spullen en kleding een tweede kans te geven en zijn een plek voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Kijk voor alle data en locaties van de Repair Cafés op: https://stichtingsamens.nl/activiteitenkalender.

Op de foto: Gooi niet te snel iets weg. Foto: aangeleverd.