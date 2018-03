ACOV trakteert op Johannes Passion

Aalsmeer – Op vrijdag 16 maart (aanvang 20.00 uur) voert Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. Voor de eerste keer in de prachtig gerestaureerde Sint-Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 in Bovenkerk.

De Johannes Passion, die vaak wordt vergeleken met de Mattheüs Passion, is gebaseerd op het Johannesevangelie dat Bach vrijwel letterlijk volgt. In dit oratorium worden het lijden en sterven van Jezus verteld. Deze Passion is wat meer verhalend. Heeft de Mattheüs twee orkesten en koren nodig, bij de Johannes Passion volstaat een klein orkest en een koor.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door The New Symphonics en Sander van den Houten (orgel). The New Symphonics is opgericht in 1990 en bestaat uit musici met een klassieke opleiding en een brede ervaring. Sander Schouten speelde al vaker tijdens concerten van ACOV. Hij is onder andere organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en bespeelt dus het beroemde Bätz-orgel uit 1762.

Solisten zijn: Elise van Es (sopraan), Adélaïde Rouyer (alt), Christiaan Peters (bas), Benjamin Sattlecker (bas) en Ludwig van Gijsegem (tenor). Het geheel staat onder leiding van dirigent Danny Nooteboom. Kaarten à 28,50 euro zijn verkrijgbaar bij de leden, bij het Boekhuis in de Zijdstraat, Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg, in de kerk en via de website van het koor: www.acov.nl. Voor informatie: Annet de Jong, tel. 06-20644802.

Foto: Dirigent Danny Nooteboom.