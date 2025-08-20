Abcoude maakt zich op voor bruisende feestweek

Abcoude – Abcoude staat van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 augustus weer in het teken van de jaarlijkse feestweek. Het dorpscentrum verandert vijf avonden lang in een bruisend evenemententerrein, waar muziek, ontmoeting en gezelligheid centraal staan. De organisatie, bestaande uit Stichting Feestelijkheden Abcoude, lokale horeca en de gemeente, kiest opnieuw voor de succesvolle formule van vorig jaar.

Toegang

Het centrum is vanaf 20.00 uur afgesloten en alleen toegankelijk via drie ingangen: Raadhuisplein, Molenweg en Hoogstraat. Beveiligers controleren bij de toegang onder meer op het meenemen van alcohol. De maatregelen zijn erop gericht om de feestweek voor iedereen veilig en plezierig te laten verlopen.

Samen feestvieren met duidelijke afspraken

Burgemeester Maarten Divendal benadrukt het belang van heldere regels om incidenten als in het verleden te voorkomen. “De opzet biedt duidelijke kaders om er een gezellig en veilig feest van te maken. Uiteraard heeft iedereen binnen die regels zelf de verantwoordelijkheid om er een mooie afsluiting van de zomer van te maken, zoals dat bij Abcoude hoort.”

Meer dan een evenement

Voor veel inwoners is de feestweek meer dan een evenement, het is een traditie. Arie Ligtvoet, getogen in Abcoude en altijd nauw betrokken, kijkt er elk jaar reikhalzend naar uit. Hij is jarenlang gepassioneerd voorzitter geweest van de Stichting Feestweek Abcoude, waar hij na bijna 30 jaar organisatorisch eerder afscheid van heeft genomen. “De feestweek is het mooiste wat er is. Je ziet oude bekenden, maakt nieuwe vrienden en dan die muziek. Dat is puur genieten.”

Huisregels

De organisatie vermeldt nadrukkelijk praktische informatie en huisregels. “De toegang tot het evenemententerrein is gratis; muziek stopt om 00.30 uur op dinsdag en woensdag en om 01.30 uur op donderdag tot en met zaterdag; winkels die alcohol verkopen, sluiten uiterlijk om 22.00 uur; jongeren onder de 18 jaar die alcohol hebben genuttigd worden doorverwezen naar Bureau HALT; in de openbare ruimte geldt een alcoholverbod, met uitzondering van terrassen en het evenemententerrein.”

Programma

Het programma voor de feestweek van Abcoude 2025 ziet er als volgt uit:

dinsdag 26 augustus: de opening met kermis en livemuziek op het plein;

woensdag 27 augustus: kinderactiviteiten, ponyritjes en een optreden van een lokale coverband;

donderdag 28 augustus: de Ronde van Abcoude (hardloopwedstrijd) en feestavond met dj’s;

vrijdag 29 augustus: boegsprietlopen en Nederlandstalige hits met bekende artiesten;

zaterdag 30 augustus: de grote afsluiting met vuurwerk, foodtrucks en een dansfeest.

Op de foto: Het dorpscentrum verandert vijf avonden lang in een bruisend evenemententerrein, waar muziek, ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Foto: aangeleverd.