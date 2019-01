AAS-jeugdschakers scoren op Grand Prix

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 19 januari hield het 100 jarige Philidor het eerste Grand Prix toernooi van 2019. Wegens het 100 jarig bestaan kregen alle deelnemers een medaille.

Het Grand Prix is een circuit van een achttal jeugdtoernooien georganiseerd door de Leidse Schaak Bond en haar verenigingen. De toernooien worden gespeeld in groepen van acht, ingedeeld aan de hand van de jeugdrating.

Namens AAS deden vijf jeugdspelers mee in Leiden. Konrad Rudolph speelde in de zesde groep en haalde daar vier punten, goed voor de derde plaats en een beker. Broertje Simon deed het nog beter in groep dertien, hij haalde maar liefst 6.5 punt uit zeven partijen en was daarmee duidelijk eerste en goed voor ook een (grotere) beker.

Marien speelde in groep twaalf waar hij derde werd met vijf punten, weer een beker voor AAS. Broer Robert speelde in de sterke negende groep, haalde drie punten en werd daarmee vijfde. Merel speelde voor het eerst in een Grand Prix en haalde twee punten in groep veertien, waarmee ze zevende werd.

Het toernooi kende 17 groepen met 129 deelnemers. De winnaar van de eerste groep was Ivan Ponomarev met 6 punten. Mede door de goede organisatie hadden alle Azen een prima dag.

Door Ben de Leur