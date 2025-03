Aantal autobranden in Uithoorn gestegen

Uithoorn – Het aantal autobranden in Uithoorn is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen. Gemiddeld is er een jaarlijkse toename van 5% in het aantal gemelde autobranden. In het afgelopen jaar waren er negen meldingen, wat het hoogste aantal is sinds 2019.

Deze stijging is zorgwekkend, vooral omdat het aantal autobranden sneller groeit dan het totaal aantal branden in de regio. De brandweer moest in 2024 bijna 6.500 keer uitrukken voor meldingen van autobranden in heel Nederland, wat een recordjaar was.

Foto is aangeleverd.