Aanhouding in Uithoorn na witwasonderzoek

Uithoorn – De politie van Rotterdam heeft in een witwasonderzoek drie verdachten aangehouden. De drie mannen werden aangehouden in Uithoorn en Zaandam en er werd bijna 84.000 aan contant geld in beslag genomen.

Witwassen is wanneer iemand geld, dat met criminele zaken is verdiend, probeert te verbergen, zodat het lijkt alsof het op een normale manier is verdiend. Zo kan het geld weer gebruikt worden zonder dat iemand door heeft dat het van een misdaad komt. Met een witwasonderzoek spoort de politie crimineel geld op en neemt het in beslag. Door het geld af te pakken dat criminelen met hun misdaden verdienen, wordt criminaliteit aangepakt.

De politie Rotterdam deed onderzoek naar de drie verdachten die woensdag 19 februari werden aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Uithoorn en twee Rotterdammers van beiden 32 jaar die in Zaandam werden aangehouden. De man uit Uithoorn heeft afstand gedaan van het bij hem gevonden geldbedrag en heeft een geldboete gekregen.

Bij de Rotterdammer is ook nog een huiszoeking gedaan, waarbij in de kelderbox 100 sloffen illegale sigaretten werden gevonden. Deze zijn overgedragen aan de douane. Ook de auto van de verdachte is in beslag genomen. De Rotterdammer, waarbij het grote geldbedrag is gevonden, zal worden gedagvaard voor witwassen. De tweede Rotterdammer waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen, is heengezonden.

Inwoner Uithoorn verdacht van witwassen. Foto: politie.